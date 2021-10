Scomparsa Daniel Leone, il cordoglio del Catanzaro: “Combattuto da vero guerriero” (Di domenica 3 ottobre 2021) Il cordoglio della Società Us Catanzaro per la Scomparsa di Daniel Leone: la battaglia del portiere casertano durava dal 2014 Leggi su mediagol (Di domenica 3 ottobre 2021) Ildella Società Usper ladi: la battaglia del portiere casertano durava dal 2014

Advertising

CarrareseCalcio : Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa a soli 28 anni del calciatore Daniel Leone. Riposa in pace Daniel. - Mediagol : Scomparsa Daniel Leone, il cordoglio del Catanzaro: “Combattuto da vero guerriero” - infoitsport : Scomparsa Daniel Leone, il cordoglio del Catanzaro: 'Un vero guerriero' - DottBellavia : Che la terra Ti sia lieve??????Calcio in lutto per la scomparsa di Daniel Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina -… - infoitsport : Il cordoglio della Società Us Catanzaro per la scomparsa di Daniel Leone -