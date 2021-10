Valentino Rossi sulla sicurezza in pista: “Ci vuole rispetto per i colleghi…” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mai banale Valentino Rossi nella dichiarazioni. La leggenda della MotoGP, oggi centauro sotto ai colori della Petronas Yamaha, si è dilungata sulla scottante tematica della sicurezza in pista, salita nuovamente alla ribalta dopo la tragedia che ha colpito Dean Berta Vinales, e sulla felicità di tornare negli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Valentino Rossi Ecco le parole del Dottore sulla sicurezza in pista e la sulla gioia di tornare negli Stati Uniti con la MotoGP: “Se tu aumenti l’età minima di un anno o due, la situazione può migliorare, ma non credo che farebbe una gran differenza. Negli ultimi anni l’aggressività dei piloti è salita molto. E’ questo il più grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mai banalenella dichiarazioni. La leggenda della MotoGP, oggi centauro sotto ai colori della Petronas Yamaha, si è dilungatascottante tematica dellain, salita nuovamente alla ribalta dopo la tragedia che ha colpito Dean Berta Vinales, efelicità di tornare negli Stati Uniti. Le dichiarazioni diEcco le parole del Dottoreine lagioia di tornare negli Stati Uniti con la MotoGP: “Se tu aumenti l’età minima di un anno o due, la situazione può migliorare, ma non credo che farebbe una gran differenza. Negli ultimi anni l’aggressività dei piloti è salita molto. E’ questo il più grande ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ACCADE OGGI: #28Settembre 2008 ?? VALENTINO ROSSI è Campione del mondo ? ?? 8° titolo Mondiale per il Dottore ? Bat… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Rossi: 'Troppa aggressività in pista'. Dovizioso: 'A volte immaturi anche i grandi' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Amer… - SkySportMotoGP : Rossi: 'Troppa aggressività in pista'. Dovizioso: 'A volte immaturi anche i grandi' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - infoitsport : MotoGP 2021. Valentino Rossi: “C’è qualcosa di più importante che guadagnare due posizioni” - _assaraj : Valentino Rossi -