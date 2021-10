Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo stasera? Ecco le ultime indiscrezioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non bastano i concorrenti che ci sono nella casa più spiata d’Italia? Tra litigi, amori che sbocciano, discussioni accese e confronti vivaci, il Grande Fratello Vip sta appassionando ogni giorno migliaia e migliaia di telespettatori. Questa sera andrà in onda la sesta imperdibile puntata e sono tre i protagonisti a rischio eliminazione: cosa succederà? Chi dovrà abbandonare il gioco a poche settimane dall’inizio? Grande Fratello Vip 1 ottobre 2021: cosa succederà stasera in tv? Anticipazioni puntata A rischio eliminazione Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino: chi verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, dovrà salutare gli amici e tornare in studio? View this post on Instagram A post shared by Grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non bastano iche ci sono nella casa più spiata d’Italia? Tra litigi, amori che sbocciano, discussioni accese e confronti vivaci, ilVip sta appassionando ogni giorno migliaia e migliaia di telespettatori. Questa sera andrà in onda la sesta imperdibile puntata e sono tre i protagonisti a rischio eliminazione: cosa succederà? Chi dovrà abbandonare il gioco a poche settimane dall’inizio?Vip 1 ottobre: cosa succederàin tv? Anticipazioni puntata A rischio eliminazione Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino: chi verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, dovrà salutare gli amici e tornare in studio? View this post on Instagram A post shared by...

Advertising

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - GrandeFratello : Il merchandising ufficiale di #GFVIP è qui! ?? Dalle t-shirt alle borracce, dalle tazze alle felpe… avrai solo l’im… - ValeValentina2 : RT @FanFerrante: Raffaella Fico? La stessa che, uscita dal grande fratello, mise all'asta la sua verginità? Non faccia la morale alla cazzo… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo stasera? Ecco le ultime indiscrezioni #gfvip #GFVIP… -