Quirinale, Conte ad Accordi&Disaccordi: “Ho parlato al telefono con Berlusconi, è molto lucido e consapevole ma non è il nostro candidato” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Ho parlato al telefono con Silvio Berlusconi alcune volte e l’ho trovato molto lucido. Però non è lui il candidato al Quirinale del M5S”. Così, l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha messo a tacere le voci di una possibile apertura da parte dei grillini alla candidatura del leader di Forza Italia come prossimo presidente della Repubblica. Ospite di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove, Conte ha detto la sua sull’ex cavaliere, che per il direttore de Il Fatto Quotidiano altro non è che un lupo travestito da agnello. “Berlusconi ormai ha una certa età – ha detto Travaglio – e si mostra responsabile perché il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Hoalcon Silvioalcune volte e l’ho trovato. Però non è lui ilaldel M5S”. Così, l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, ha messo a tacere le voci di una possibile apertura da parte dei grillini alla candidatura del leader di Forza Italia come prossimo presidente della Repubblica. Ospite di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove,ha detto la sua sull’ex cavaliere, che per il direttore de Il Fatto Quotidiano altro non è che un lupo travestito da agnello. “ormai ha una certa età – ha detto Travaglio – e si mostra responsabile perché il ...

