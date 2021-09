Lei lo bacia e lui... Manuel Bortuzzo, prego? Il (brutto) gesto che indigna il pubblico: un grosso caso (Di giovedì 30 settembre 2021) La passione si sta spegnendo. Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Salassié le cose non sembrano andare come molti telespettatori del Grande Fratello Vip speravano. Il giovane triestino sembra da giorni insofferente alle tantissime attenzioni riservategli dall'inquilina. L'ultima avvenuta nel giardino del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Qui Manuel era impegnato a parlare con Nicola Pisu, quando Lulù si è avvicinata spedita dandogli un bacio sulla bocca. Un gesto che non è piaciuto al concorrente ripreso proprio mentre si puliva la bocca con la mano. Non è la prima volta che Manuel fugge alle avances della ragazza. La giovane nelle scorse ore era corsa dal coinquilino abbracciandolo, salvo poi essere respinta da Manuel con la scusa che "questa camicia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) La passione si sta spegnendo. Trae la principessa Lulù Salassié le cose non sembrano andare come molti telespettatori del Grande Fratello Vip speravano. Il giovane triestino sembra da giorni insofferente alle tantissime attenzioni riservategli dall'inquilina. L'ultima avvenuta nel giardino del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quiera impegnato a parlare con Nicola Pisu, quando Lulù si è avvicinata spedita dandogli un bacio sulla bocca. Unche non è piaciuto al concorrente ripreso proprio mentre si puliva la bocca con la mano. Non è la prima volta chefugge alle avances della ragazza. La giovane nelle scorse ore era corsa dal coinquilino abbracciandolo, salvo poi essere respinta dacon la scusa che "questa camicia ...

legillimens_x : @dilettamaneskin MA MENOMALE, non voglio un fidanzato che mi schifi quando mi bacia, e non voglio neanche essere os… - Angelic81973876 : @GengivC @matteosalvinimi No lei bacia la 'maria' - alientwin13 : E perché Gianni non dice la stessa cosa a Graziano che bacia lei e poi esce con l'altra? È sempre colpa della donna? #uominiedonne - Joana16364964 : RT @divanomat: Per quanto riguarda Manuel e Lulù io non capisco come possiate apprezzare lui in tutto questo, se i ruoli fossero invertiti… - Gio55981465 : RT @divanomat: Per quanto riguarda Manuel e Lulù io non capisco come possiate apprezzare lui in tutto questo, se i ruoli fossero invertiti… -