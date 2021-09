Syusy Blady rivela: “Con Patrizio Roversi è finita ma siamo ancora molto legati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cabarettista, conduttrice e grande viaggiatrice, Syusy Blady (il cui vero nome è Maurizia Giusti) ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei suoi nuovi progetti di vita. Ma non solo. La direttrice ed autrice della rivista Turisti per Caso ha spiegato che, nonostante con il marito Patrizio Roversi sia finita, continua la loro collaborazione lavorativa. La coppia si è separata nel 2002, dopo vent’anni di amore: “Continuiamo a lavorare insieme come sempre, essendo in società insieme. siamo genitori, siamo amici, siamo colleghi. Insomma siamo molto legati ma liberi di fare la nostra vita”, ha esordito. Poi: “Il nostro segreto è stato raccontare i luoghi con leggerezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cabarettista, conduttrice e grande viaggiatrice,(il cui vero nome è Maurizia Giusti) ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei suoi nuovi progetti di vita. Ma non solo. La direttrice ed autrice della rivista Turisti per Caso ha spiegato che, nonostante con il maritosia, continua la loro collaborazione lavorativa. La coppia si è separata nel 2002, dopo vent’anni di amore: “Continuiamo a lavorare insieme come sempre, essendo in società insieme.genitori,amici,colleghi. Insommama liberi di fare la nostra vita”, ha esordito. Poi: “Il nostro segreto è stato raccontare i luoghi con leggerezza ...

Advertising

FQMagazineit : Syusy Blady rivela: “Con Patrizio Roversi è finita ma siamo ancora molto legati” - Nutizieri : Bologna, la figlia di Syusy Blady e Roversi in lista con i Verdi - corrierebologna : La figlia di Syusy Blady e Roversi in lista con i Verdi - Nutizieri : Syusy Blady: «Con Patrizio Roversi rimaniamo amici e genitori. Turisti per caso è diverso dai travel blogger»… - corrierebologna : Syusy Blady: «Con Patrizio Roversi rimaniamo amici e genitori. Turisti per caso è diver... -