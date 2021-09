Un incontenibile Osimhen guida il Napoli verso la sesta vittoria in campionato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 settembre 2021) 6^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 11’(Zielinski), 57’ rig. Insigne(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne;.Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. Ancora in campo, per la quarta partita in dieci giorni, ildi mister Spalletti. Ospite speciale al Maradona il Cagliari di un grande ex: Walter Mazzarri, protagonista di una cavalcata indimenticabile per tutti i tifosi azzurri. Nonostante le accortezze dell’ex allenatore, al 10’ è già festa sugli spalti: Anguissa pesca Zielinski in profondità, che serve di prima intenzione, freddo nel bucare Cragno al primissimo tiro in porta. ...