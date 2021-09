Roma, la rosa corta è un problema: Mourinho senza ricambi (Di martedì 28 settembre 2021) La sconfitta nel derby con la Lazio ha messo in luce un problema della Roma: la rosa corta e la mancanza di ricambi per Mourinho La sconfitta nel derby con la Lazio pesa in casa Roma e, al di là delle polemiche arbitrali di Mourinho che il club ha deciso di appoggiare, ha messo in luce in grosso problema della rosa giallorossa: l’assenza di ricambi. Lo Special One si ritrova tra le mani una rosa corta, non in grado al momento di reggere il calendario così fitto. Fino a questo infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al portiere Rui Patricio, Mourinho è stato costretto a schierare sempre gli stessi 14 calciatori. Con la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) La sconfitta nel derby con la Lazio ha messo in luce undella: lae la mancanza diperLa sconfitta nel derby con la Lazio pesa in casae, al di là delle polemiche arbitrali diche il club ha deciso di appoggiare, ha messo in luce in grossodellagiallorossa: l’asdi. Lo Special One si ritrova tra le mani una, non in grado al momento di reggere il calendario così fitto. Fino a questo infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al portiere Rui Patricio,è stato costretto a schierare sempre gli stessi 14 calciatori. Con la ...

Advertising

filippoASR1927 : RT @Romanista24: Rivisto il derby. (Potrei dire anche Visto, dati gli ettolitri) Bella partita della Roma. Lacune in rosa? Si. Errori indiv… - LAROMA24 : La Roma sfida arbitri e fatica. Rosa corta, giocano solo in 14 #AsRoma - Luce_Roma : Alle @WebPoste le file sono peggio. I giornalisti romani, invece, ormai fanno solo cronaca rosa. Strano, che dopo i… - siamo_la_Roma : ??? La sconfitta nel derby acuisce i problemi della #Roma ?? Pochi cambi e una difesa da registrare ?? #Zaniolo è la… - siamo_la_Roma : ??? La #Roma sfida arbitri e fatica ?? In campo scendono sempre gli stessi ?? Ora servono anche le alternative… -