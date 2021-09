Regionali, De Magistris: 'Devastazione totale del diritto alla salute' (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Leggo con sgomento del tragico incidente avvenuto a Corigliano Rossano, in cui ha perso la vita una donna soccorsa da un'ambulanza non medicalizzata. Le sue condizioni, già gravissime all'arrivo del ... Leggi su giornaledicalabria (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Leggo con sgomento del tragico incidente avvenuto a Corigliano Rossano, in cui ha perso la vita una donna soccorsa da un'ambulanza non medicalizzata. Le sue condizioni, già gravissime all'arrivo del ...

Advertising

Pipistrella9 : RT @SavetheDogsSTD: ??Con preghiera di massima diffusione?? Save the Dogs chiede ai candidati alla Presidenza della #Calabria Amalia Bruni,… - CosenzaChannel : #deMagistris: «Provo rabbia e amarezza per questa vita spezzata e mi chiedo quante sono state e saranno ancora le v… - cschannel_news : Regionali, de Magistris: «Amarezza e rabbia per quanto successo a Rossano» - Eris23_ : Ho bisogno di napoletan* che mi parlino di De Magistris perché non so chi votare alle regionali help me - redazionemetis : Lungo tour nell'@AreaLocride per @demagistris, che sta affrontando assieme ai suoi candidati il rush finale delle… -