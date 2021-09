(Di sabato 25 settembre 2021) Erano stati chiusi in uno spazio angusto, senza ripari né condizioni igieniche: tanto da dimenarsi, abbaiare e piangere traed. Questa è stata la raccapricciante scena che i Carabinieri della Stazione dihanno fatto circa tre giorni fa: 8adulti di varie razze e 5 cuccioli, abbandonati a sé, tra urina,in una terrazza. Leggi anche:, più di 10ammassati tra sporcizia e degrado in un appartamento: arrivano carabinieri e Asl: detiene 13in condizioni di degrado, molti sono malnutriti e presentano segni di violenza L’intervento è stato possibile solo grazie ad una lunga attività di indagine che ha condotto i militari in ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica, la casa degli orrori in via Polonia: 13 cani rinchiusi tra escrementi e immondizia - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Margot, ladra di auto di lusso e falsaria. Arrestata a Torvaianica a bordo di un’autovettura con targa straniera. A casa fa… - FarodiRoma : Margot, ladra di auto di lusso e falsaria. Arrestata a Torvaianica a bordo di un’autovettura con targa straniera. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica casa

RomaToday

Le lamentele dei vicini diper quell'abbaiare e piangere continuo - di giorno, ma soprattutto di notte - da parte dei cani ... a, qualche anno fa insieme ai suoi bambini, poi - visto ...... i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno incrociato la donna in via Danimarca a, ... Adi Margot, i militari, hanno rinvenuto (e sequestrato) 35 timbri di gomma degli Uffici di ...Le lamentele dei vicini di casa per quell’abbaiare e piangere continuo – di giorno, ma soprattutto di notte – da parte dei cani ormai erano diventate quotidiane: prima direttamente alla donna, arrivat ...E’ una professionista di furti di auto di lusso e vecchia conoscenza dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia la 32enne arrestata, con le accuse di falsificazione ed uso di carte d’identità false, c ...