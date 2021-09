Pagamento pensioni del mese di ottobre. Ecco le date (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 settembre 2021 " Sono in arrivo le pensioni di ottobre, che saranno pagate dall'Inps il primo giorno del mese. Per coloro che però riscuotono la pensione alle Poste è prevista l' ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 settembre 2021 " Sono in arrivo ledi, che saranno pagate dall'Inps il primo giorno del. Per coloro che però riscuotono la pensione alle Poste è prevista l' ...

Advertising

salernonotizie : Poste Italiane: le pensioni di ottobre in pagamento lunedì 27 settembre - infoitcultura : POSTE ITALIANE: LE PENSIONI DI OTTOBRE IN PAGAMENTO DA LUNEDI’ 27 SETTEMBRE - giglionews : Poste Italiane: le pensioni di Ottobre in pagamento dal 27 Settembre - Giglionews Poste Italiane comunica che in pr… - ilvaglio1 : Poste, nel Sannio le pensioni di ottobre in pagamento dal 27 settembre #pensioni #sannio #posteitaliane #benevento - ptvtelenostra : POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI AVELLINO LE PENSIONI DI OTTOBRE IN PAGAMENTO DAL 27 SETTEMBRE -… -