Genoa-Verona oggi in tv, Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) oggi in tv Genoa-Verona, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, determinate a salvarsi al più presto. Il Genoa è reduce da un 2-2 sul campo del Bologna e, tutto sommato, non ha iniziato male la stagione. Più in difficoltà il Verona, che però ha cambiato passo dall'arrivo di Tudor, il quale ha preso il posto di Di Francesco. Chi avrà la meglio stasera? Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45 di sabato 25 settembre. La partita sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati a Dazn ma anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno (canali 251, 202, 249 e 201). In alternativa, Sportface vi ...

