Energia: decreto bollette atteso in Gazzetta Ufficiale lunedi' (Di venerdì 24 settembre 2021) Verso nuovo Consiglio dei ministri martedi' . E' atteso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lunedi' il decreto legge contenente misure contro il rincaro delle bollette di luce e gas. Lo riferiscono fonti di Governo. Il decreto, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ... Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 24 settembre 2021) Verso nuovo Consiglio dei ministri martedi' . E'per la pubblicazione in' illegge contenente misure contro il rincaro delledi luce e gas. Lo riferiscono fonti di Governo. Il, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ...

