L' ex presidente della Catalogna Puigdemont arrestato in Sardegna

(Di venerdì 24 settembre 2021) Come riporta il sito 'alguer.it'era atteso assieme alladel parlamento di Barcellona, Laura Borras e ad altre figure istituzionali catalane, per l'inaugurazione in programma ...

Advertising

ale_dibattista : A questo punto basta ipocrisie: Dell'Utri senatore a vita e Berlusconi Presidente della Repubblica. Così anche gli… - matteosalvinimi : Il presidente Draghi all’assemblea di Confindustria dice di NO a nuove tasse, dall’aumento dell’IMU alla patrimonia… - Coninews : “Avete raggiunto traguardi sportivi di altissimo prestigio e avete emozionato tutti gli italiani. Il nostro Paese s… - vendutoschifoso : RT @ImolaOggi: SEMPRE PEGGIO Nel bel mezzo del semestre bianco, alla vigilia dell'elezione del presidente della Repubblica esplode il caso… - jalfaras1 : RT @Comincini_: Domani il Presidente sarà condotto davanti al giudice d'appello di #Sassari per stabilire se possa essere liberato o estrad… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della

L'exCatalogna Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia in Sardegna, secondo quanto riportato da diversi media iberici che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo ...Se ne è lamentato ieri anche ildegli industriali Carlo Bonomi durante l'Assemblea ... Cinque giorni primariunione, i ministri dovranno fornire a Palazzo Chigi uno stato di avanzamento ...La prima a dare la notizia è stata la testata online El Español. Secondo El País, Puigdemont si è recato in Italia per partecipare ad un evento ad Alghero L'ex presidente della Catalogna Carles… Leggi ...Il presidente all’assemblea di Confindustria: “Uniti per la ripresa” Bonomi: “Basta giochetti, subito le riforme. Quota 100? Un furto” ...