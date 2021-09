Fortnite è nella lista nera di Apple. Il ritorno su iOS sembra impossibile (Di giovedì 23 settembre 2021) A seguito di una sentenza nella causa del creatore di Fortnite, Epic Games, contro Apple, il CEO di Epic Tim Sweeney ha affermato che Apple metterà il gioco nella lista nera del suo ecosistema fino a quando il processo di appello non renderà il giudizio definitivo. "Apple ha mentito", ha detto Sweeney su Twitter. "Apple ha passato un anno a dire al mondo, alla corte e alla stampa che avrebbero "accolto con favore il ritorno di Epic sull'App Store se accettassero di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri". Epic ha accettato, e ora Apple ha rinnegato un altro abuso del suo potere di monopolio su un miliardo di utenti". Sweeney ha affermato che la decisione di Apple potrebbe ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) A seguito di una sentenzacausa del creatore di, Epic Games, contro, il CEO di Epic Tim Sweeney ha affermato chemetterà il giocodel suo ecosistema fino a quando il processo di appello non renderà il giudizio definitivo. "ha mentito", ha detto Sweeney su Twitter. "ha passato un anno a dire al mondo, alla corte e alla stampa che avrebbero "accolto con favore ildi Epic sull'App Store se accettassero di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri". Epic ha accettato, e oraha rinnegato un altro abuso del suo potere di monopolio su un miliardo di utenti". Sweeney ha affermato che la decisione dipotrebbe ...

