Giacomo Sartori scomparso a Milano: ansia per il tecnico informatico

Giacomo Sartori è scomparso venerdì dopo che gli è stato rubato lo zaino con pc e portafogli: la carta non è bloccata e il cellulare è spento. Gli è stato rubato lo zaino con dentro tutte cose importantissime, dal portafogli al pc, poi è scomparso. Da venerdì non si hanno più notizie di Giacomo Sartori, il tecnico informatico originario della provincia di Belluno visto l'ultima volta al centro di Milano, in un'enoteca in zona Porta Venezia. Il fratello Tommaso al Corriere della sera ha detto che era scosso per questo furto, già avvenuto mesi fa. Non c'è traccia neanche della Polo Volkswagen messa a disposizione dall'azienda informatica per cui lavora.

