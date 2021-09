Omaggio alla Merkel: a fine mandato arriva l'orsacchiotto con le sue fattezze (Di martedì 21 settembre 2021) Saranno solo 500 pezzi quelli messi in commercio, a 189 euro l'uno, dell'orsacchiotto con le fattezze di Angela Merkel. Così un'azienda di giocattoli bavarese ha pensato di rendere Omaggio alla ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) Saranno solo 500 pezzi quelli messi in commercio, a 189 euro l'uno, dell'con ledi Angela. Così un'azienda di giocattoli bavarese ha pensato di rendere...

Omaggio alla Merkel: a fine mandato arriva l'orsacchiotto con le sue fattezze Saranno solo 500 pezzi quelli messi in commercio, a 189 euro l'uno, dell'orsacchiotto con le fattezze di Angela Merkel. Così un'azienda di giocattoli bavarese ha pensato di rendere omaggio alla cancelliera negli ultimi giorni del suo mandato, dopo 16 anni al comando della Germania. Proprio il numero 16 di questa serie di peluche sarà regalato alla stessa cancelliera. Il teddy ...

