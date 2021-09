Il terribile racconto dell'assassino: 'Ho lasciato cadere Samuele poi sono andato a farmi un pizza' (Di lunedì 20 settembre 2021) Una testimonianza terribile e straziante per i genitori e tutti coloro che hanno voluto bene al piccolo. "L'ho preso in braccio, mi sono sporto e l'ho lasciato cadere giù. Poi sono andato a mangiarmi ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) Una testimonianzae straziante per i genitori e tutti coloro che hanno voluto bene al piccolo. "L'ho preso in braccio, misporto e l'hogiù. Poia mangiarmi ...

Advertising

globalistIT : Senza parole #omicidio #napoli #confessione - infoitcultura : Mika, il ricordo straziante: “Cose impossibili da spiegare” | Terribile racconto - mattinodipadova : Il terribile racconto di Chiara Nicoletti. Stellio si era presentato senza alcun preavviso per il compleanno di Dor… - infoitcultura : Ex Uomini e Donne ancora in ospedale: il terribile racconto - infoitcultura : Sylvester Stallone, la dieta che l'ha quasi ucciso: il racconto terribile -