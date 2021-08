Panatta deluso da Sinner | A 19 anni alle Olimpiadi ci vai pure a piedi Doveva partecipare

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 9 agosto 2021) “Sonoavrebbea Tokyo, ma nel tennis c’è poca cultura delle”. A parlare in collegamento con la trasmissione Il Circolo degli anelli su Rai 2 è Adriano, facendo un bilancio finale sull’andamento del tennis italiano ai giochi olimpici svoltisi in Giappone. L’ex campione si è detto“non tanto dprestazioni, ma dalla non partecipazione di. Ha 19, se ti chiamanoa quell’età ci devi andare a ...