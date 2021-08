Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Giorgiovsb : RT @FBiasin: Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lorenzo. #Ross… - apicella57 : RT @AndreaPecchia1: Il ritiro di Valentino #Rossi è la fine di una delle più grandi epopee di sempre dello sport italiano. Col suo lavoro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

ROMA -lascerà le corse al termine di questa stagione . Il nove volte campione del mondo si ritira dalle gare a 25 anni dall'esordio in Malesia nella classe 125. L'annuncio durante una ...Credo sia la scelta giusta finire qui'motoGP motociclismo 'Non sono felice. Ma non potevo fare altro. Credo sia la scelta giusta finire qui'.ha detto basta con la ...Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...Valentino Rossi annuncia il suo ritiro dalla MotoGP, correrà fino a fine stagione, poi si aprirà un nuovo capitolo della sua vita.