Prime Video annuncia la squadra per la Champions 2021/22

(Di giovedì 5 agosto 2021) Amazonhato oggi i nomi dei presentatori, commentatori e degli esperti, che formeranno ladiin Italia, per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della UefaLeague e della prestigiosa Supercoppa Uefa, per la stagione/22. Il team dei presentatori include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, ...