Mobilità alternativa - No idrogeno? No "carbon neutrality" (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel processo che, secondo le previsioni, entro il 2050 dovrebbe portare "carbon neutrality" dell'Unione europea, l'idrogeno ha un posto di rilievo. Può infatti essere utilizzato come combustibile senza che si verifichino emissioni di CO2, oppure può servire per alimentare i veicoli elettrici attraverso le fuel cell, con il vantaggio di tempi di rifornimento paragonabili a quelli del metano (ovvero pochi minuti) e grandi autonomie in rapporto al peso e all'ingombro dei serbatoi, con un tangibile vantaggio rispetto alle attuali batterie al litio. Come si ricava. Qualunque sia l'impiego dell'idrogeno, va però ricordato che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel processo che, secondo le previsioni, entro il 2050 dovrebbe portare "" dell'Unione europea, l'ha un posto di rilievo. Può infatti essere utilizzato come combustibile senza che si verifichino emissioni di CO2, oppure può servire per alimentare i veicoli elettrici attraverso le fuel cell, con il vantaggio di tempi di rifornimento paragonabili a quelli del metano (ovvero pochi minuti) e grandi autonomie in rapporto al peso e all'ingombro dei serbatoi, con un tangibile vantaggio rispetto alle attuali batterie al litio. Come si ricava. Qualunque sia l'impiego dell', va però ricordato che ...

Advertising

AM_Porta : @BusaFabio >>> gli esempi più eclatanti, al netto del nucleare sono la #CCS e la mobilità alternativa, ma anche sol… - ComuneFrosinone : Frosinone, 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa. - TG24info : #Frosinone – 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa | - ricky_pru : RT @bermat: questa cosa coniuga il mio desiderio di mobilità alternativa col non trascurabile vantaggio di infastidire la quantità maggiore… - RoccoPagliaroli : Frosinone, 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità alternativa Funivia Malcesine - Polsa? No grazie. Il Baldo non è un luna park Resta il tema dell'impatto ambientale in un'area particolarmente delicata : "L'impianto va pensato come mobilità alternativa, per togliere auto dalle strade " afferma Togni " e in questo senso l'...

Trasporto pubblico gratuito per gli studenti di scuole elementari e medie ... in un territorio molto vasto e articolato quale quello del Comune di Ravenna, improntato ad un modello di mobilità sostenibile quale quello del pieno utilizzo dei mezzi pubblici in alternativa a ...

Mobilità sostenibile, a che punto sono i piani di sviluppo delle città italiane Il Sole 24 ORE Resta il tema dell'impatto ambientale in un'area particolarmente delicata : "L'impianto va pensato come, per togliere auto dalle strade " afferma Togni " e in questo senso l'...... in un territorio molto vasto e articolato quale quello del Comune di Ravenna, improntato ad un modello disostenibile quale quello del pieno utilizzo dei mezzi pubblici ina ...