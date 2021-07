“Un bel risultato, non scontato”, Pier Carlo Orizio racconta il Pianistico da tutto esaurito (Di venerdì 30 luglio 2021) Trentasette concerti, 174 artisti ospitati, tutto esaurito nel 95% degli spettacoli. Si tinge di oro la 21ª edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Interamente dedicata la grande Chopin, la rassegna quest’anno ha preso vita in una versione estiva, in conformità alle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. “Non era un risultato scontato in un periodo di ripresa dello spettacolo dal vivo. Ci teniamo a ringraziare in primis il nostro affezionato pubblico, soprattutto i nostri abbonati, che hanno capito le difficoltà organizzative che abbiamo dovuto affrontare ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Trentasette concerti, 174 artisti ospitati,nel 95% degli spettacoli. Si tinge di oro la 21ª edizione del FestivalInternazionale di Brescia e Bergamo. Interamente dedicata la grande Chopin, la rassegna quest’anno ha preso vita in una versione estiva, in conformità alle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. “Non era unin un periodo di ripresa dello spettacolo dal vivo. Ci teniamo a ringraziare in primis il nostro affezionato pubblico, soprati nostri abbonati, che hanno capito le difficoltà organizzative che abbiamo dovuto affrontare ...

Advertising

falconiofr : RT @ImprontaC: “Cuba perché salti così?” “Abbiamo raggiunto 14000 follower su Facebook!!!” “E’ vero è un bel risultato in poco meno di 5 an… - manu22233 : @Lilyontwi Però 5 in tendenza è un bel risultato ?? - ImmortalFull : @meriadocco Dilettante... Accompagnai mia sorella a vedere Rihanna a wembley anni fa, io lei e il suo ragazzo... A… - rosylily78 : RT @ImprontaC: “Cuba perché salti così?” “Abbiamo raggiunto 14000 follower su Facebook!!!” “E’ vero è un bel risultato in poco meno di 5 an… - carlokarl : RT @ImprontaC: “Cuba perché salti così?” “Abbiamo raggiunto 14000 follower su Facebook!!!” “E’ vero è un bel risultato in poco meno di 5 an… -