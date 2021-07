Frabotta, niente Genoa, solo Verona: accordo raggiunto (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianluca Frabotta non andrà al Genoa, come era stato segnalato con assoluta certezza. E’ stato vicino all’Atalanta prima che il club di Percassi decidesse di andare su Giuseppe Pezzella. E proprio in quelle ore vi avevamo anticipato il forte scatto dell’Hellas nei confronti dell’esterno sinistro della Juve, operazione poi confermata nei giorni successivi. Al punto che Frabotta è atteso nelle prossime ore a Verona per mettersi a disposizione di Di Francesco. Foto: Instagram personale Frabotta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianlucanon andrà al, come era stato segnalato con assoluta certezza. E’ stato vicino all’Atalanta prima che il club di Percassi decidesse di andare su Giuseppe Pezzella. E proprio in quelle ore vi avevamo anticipato il forte scatto dell’Hellas nei confronti dell’esterno sinistro della Juve, operazione poi confermata nei giorni successivi. Al punto cheè atteso nelle prossime ore aper mettersi a disposizione di Di Francesco. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

