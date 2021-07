Covid, bozza Monitoraggio Min.Salute-ISS: balzo in avanti di incidenza e indice Rt (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – incidenza e indice Rt hanno superato le soglie fissate dal governo. Secondo quanto si apprende dalla bozza del Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-ISS all’esame della Cabina di regia, i valori che registrano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, si attestano rispettivamente a 58 e 1,57 (i limiti fissati sono pari a 50x100mila per il primo e l’1,50 per il secondo). La scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1.26. I due parametri insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –Rt hanno superato le soglie fissate dal governo. Secondo quanto si apprende dalladelsettimanale del Ministero della-ISS all’esame della Cabina di regia, i valori che registrano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, si attestano rispettivamente a 58 e 1,57 (i limiti fissati sono pari a 50x100mila per il primo e l’1,50 per il secondo). La scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1.26. I due parametri insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie ...

