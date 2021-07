"Ennesima poltrona regalata". Bufera sull'assunzione del figlio di Tabacci (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il figlio del sottosegretario Tabacci, secondo il quotidiano Domani, sarebbe stato assunto da Leonardo: "Il conflitto d'interessi è triplice". La Lega va all'attacco Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildel sottosegretario, secondo il quotidiano Domani, sarebbe stato assunto da Leonardo: "Il conflitto d'interessi è triplice". La Lega va all'attacco

Advertising

raffyras : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni PERCHÉ TACETE? MA CHE FATE SU QUELLA POLTRONA CHE NOI PAGHIAMO PROFUMATAMENTE? CHE… - Adriano91915661 : @La7tv Il riciclo di Arcuri è l'ennesima dimostrazione che abbiamo un governo di incompetenti che una volta ottenut… - fairyfederica : @matteosalvinimi Da quando c'è draghi pur di tenerti la poltrona hai fatto di tutto. Questa ê l'ennesima cosa, sono delusa - gare59 : @Mov5Stelle Soprattutto la salvezza della poltrona dato che per l'ennesima volta non siamo andati a votare! - Edoardore2 : @matteosalvinimi Povero Salvini. Cosa non si ingoia per una poltrona. Che ennesima figura di merda! -