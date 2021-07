Covid | Ambeskovic Fork ' +48% prenotazioni ristorante | utenti favorevoli a green pass'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Labitalia) - “Il trend è positivo, gli italiani stanno tornando alpiù dell'anno scorso: il mese di giugno ha registrato undisu Thesu tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso mese del 2020. Certo, l'introduzione delpotrebbe in qualche modo variare l'andamento, ma dai nostriabbiamo ricevuto un messaggio positivo". Così Almir, Ceo di The, piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, sull'atteggiamento degli italiani nei confronti ...

