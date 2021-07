I giochetti del Governo sul Green Pass al lavoro (Di martedì 27 luglio 2021) il Green Pass continua a dividere e a creare polemiche arrivate, come previsto, ai luoghi di lavoro. Prende sempre più piede infatti la possibilità che il documento sia necessario non solo per entrare in un bar, ristorante, cinema, aereo o treno, ma addirittura per andare a lavorare. La notizia di per se non è nuova. Fin dal principio Confindustria aveva chiesto che anche i luoghi di lavoro fossero soggetti alla nuova normativa; un'ipotesi che aveva fatto infuriare non solo singoli cittadini ma pure migliaia di imprenditori. Così l'ipotesi era stata rimessa nel cassetto, da dove però nelle ultime ore, ne è riuscita sotto ... Leggi su panorama (Di martedì 27 luglio 2021) ilcontinua a dividere e a creare polemiche arrivate, come previsto, ai luoghi di. Prende sempre più piede infatti la possibilità che il documento sia necessario non solo per entrare in un bar, ristorante, cinema, aereo o treno, ma addirittura per andare a lavorare. La notizia di per se non è nuova. Fin dal principio Confindustria aveva chiesto che anche i luoghi difossero soggetti alla nuova normativa; un'ipotesi che aveva fatto infuriare non solo singoli cittadini ma pure migliaia di imprenditori. Così l'ipotesi era stata rimessa nel cassetto, da dove però nelle ultime ore, ne è riuscita sotto ...

