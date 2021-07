Russia, bloccati il sito di Navalny e altri 49 legati al dissidente in carcere (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 15 giugno la procura generale aveva chiesto di bloccare 48 siti legati al team di Navalny, assieme a quello del sindacato dei medici Leggi su rainews (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 15 giugno la procura generale aveva chiesto di bloccare 48 sitial team di, assieme a quello del sindacato dei medici

Russia: Ria, 'autorità bloccano il sito di Navalny' - Europa ANSA Nuova Europa Russia, bloccati il sito di Navalny e altri 49 legati al dissidente in carcere Stando alla testata online Meduza, alcuni utenti dalla Russia continuano ad avere accesso al sito Navalny.com e altri no. Sempre secondo Meduza, "il Team di Navalny" ha pubblicato uno screenshot dove ...

Russia: bloccati siti legati a Navalny L'agenzia russa che controlla le comunicazioni, Roskomnadzor, ha bloccato il sito web dell'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, Navalny.com, su richiesta della procura generale.

