Germania, governo verso una nuova stretta: “Restrizioni per i non vaccinati, il tampone non basterà più”. Cosa fanno gli altri Paesi Ue (Di domenica 25 luglio 2021) Al ristorante, al cinema oppure allo stadio si potrà andare solo se vaccinati. Anche il tampone non basterà più. La Germania valuta l’introduzione di nuove Restrizioni per le persone che ancora non si sono immunizzate contro il Covid: se i contagi continueranno ad aumentare, “le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà delle persone non vaccinate”. Le parole del capo della cancelleria, Helge Braun, segnano uno spartiacque nella direzione intrapresa dal governo tedesco nel corso dell’estate. Durante una recente visita al Robert Koch Institute, la stessa Angela Merkel aveva infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Al ristorante, al cinema oppure allo stadio si potrà andare solo se. Anche ilnonpiù. Lavaluta l’introduzione di nuoveper le persone che ancora non si sono immunizzate contro il Covid: se i contagi continueranno ad aumentare, “le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà delle persone non vaccinate”. Le parole del capo della cancelleria, Helge Braun, segnano uno spartiacque nella direzione intrapresa daltedesco nel corso dell’estate. Durante una recente visita al Robert Koch Institute, la stessa Angela Merkel aveva infatti ...

