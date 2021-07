Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Per Sara Errani c’è la possibilità di ritornare ai quarti di finale del torneo di doppio femminile. Il tutto insieme a Jasmine Paolini, con cui ieri ha giocato un match molto bello eliminando le americane Nicole Melichar e Alison Riske. Ora le ucraine gemelle Kichenok. Sono entrate letteralmene all’ultimo istante disponibile, le nostre portacolori, sostituendo le croate Daria Jurak e Donna Vekic, con quest’ultima, impegnata in singolare, ragione del forfait di coppia che ha consentito alle azzurre di giocare. E, dunque, di vincere, dando una sterzata a un’esperienza olimpica che aveva visto entrambe sconfitte in singolare. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Per Sarac’è la possibilità di ritornare ai quarti di finale del torneo di doppio femminile. Il tutto insieme a Jasmine, con cui ieri ha giocato un match molto bello eliminando le americane Nicole Melichar e Alison Riske. Ora le ucraine gemelle. Sono entrate letteralmene all’ultimo istante disponibile, le nostre portacolori, sostituendo le croate Daria Jurak e Donna Vekic, con quest’ultima, impegnata in singolare, ragione del forfait di coppia che ha consentito alle azzurre di giocare. E, dunque, di vincere, dando una sterzata a un’esperienza olimpica che aveva visto entrambe sconfitte in singolare. ...

