Ci mancava pure la quarta ondata di virologi in Tv. Burioni mette i NoVax ai domiciliari. Ed è rissa Bassetti-Paragone (Di sabato 24 luglio 2021) Ormai è certo: ad ogni nuova "ondata" pandemica del Covid segue immediatamente una nuova "ondata" televisiva delle cosiddette Covid-Star, cioè di quegli una volta oscuri virologi da laboratorio che grazie al virus hanno trovato una sorta di droga per il loro Ego insaziabile. E così, scoperta la bellezza della ribalta televisiva, ne sono diventati assolutamente dipendenti. La concomitante sfasatura di poche ore tra dati dei contagi in aumento e numero di comparsate televisive dovrebbe essere oggetto di qualche articolo scientifico su Nature o similari, perché costituiscono un inatteso fenomeno sociale. Oltretutto, le Covid-Star sono delle ...

