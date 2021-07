Napoli-Pro Vercelli sabato alle 17 30 | si entra col green pass diretta tv Canale 21 e Sky Calcio

(Di venerdì 23 luglio 2021)-Pro, la prima con tifosi e. È una partita destinata a fare storia quella tra SSCe Proin programma domani (ore 17.30) allo stadio di Carciato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, e non solo perché si affronteranno due società che vantano complessivamente nove scudetti tricolori ma anche perché si tratta della prima sfida giocata in Italia tra due squadre professionistiche alla quale gli spettatori potranno accedere con ile capienza della stadio pari al 50% dei posti disponibili. Cioè il tema cardine ...

Capienza della stadio pari al 50% dei posti disponibili. Lobotka e Demme coppia di centrocampo. Sarà il debutto italiano del green pass Napoli-Pro Vercelli, la prima con tifosi e green pass. È una ...