James is Back | domani a Rai RadioLive protagonista il sassofonista Senese

James is Back. A Rai RadioLive, domani, venerdì 23 luglio, alle 11, la puntata di "Set List" – il programma musicale di Ugo Coccia, racconterà il nuovo album di James Senese, "James is Back", nel quale il leggendario artista ha coinvolto solo alcuni dei suoi amici musicisti: Lorenzo Campese alle tastiere, Rino Calabritto al basso e Fredy Malfi alla batteria. Del suo storico gruppo "Napoli Centrale", restano solo le inziali in copertina, mentre sono sempre gli stessi i suoni legati alle atmosfere jazz-rock anni '70, che hanno fatto di ...

