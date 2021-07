Capri | precipita bus con turisti | ci sono feriti Dove è successo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente aun autobus con a bordo deito in una scarpata. La situazione eQuesta mattina verso le 11.30 un bus di linea con a bordo diversi viaggiatori èto in una scarpata anella zona di Marina Grande. Il mezzo finito fuori strada è rotolato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

anperillo : Bus ?? di linea precipita a #Capri su un lido di #MarinaGrande. Ci sono feriti #TgrCampania #Tgr - rtl1025 : ?? #Capri, autobus precipita a #MarinaGrande, ci sono feriti, uno sarebbe in condizioni gravi. - RaiNews : #Capri. Il mezzo, particolarmente affollato a causa di un guasto alla funicolare, ha fatto un volo di diversi metri…

Leggi anche Le star mondiali scelgonoper le loro vacanze perché isola Covid free Vincenzo De Luca esulta: "covid - free, Napoli e Campania entro luglio" Il minibus stava percorrendo la ..., minibusrmpendo una una barriera di protezione I soccorsi e il bilancio dei feriti Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato adalla Asl Napoli 1 Centro,...Sono 19 le persone ferite nell'incidente avvenuto a Capri che ha visto coinvolto un minibus, precipitato per circa 5 metri dalla strada a Marina Grande. All'ospedale Capilupi di Capri sono arrivati 19 ...Paura a Capri dove un bus di linea è precipitato per diversi metri in una scarpata a Marina Grande. L'incidente è avvenuto nei pressi di un noto lido dell'isola, poco prima delle 11.30 di questa ...