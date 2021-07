Riforma Cartabia, Conte: “Nessuno si azzardi a dire che il M5s fa una battaglia ideologica. Noi difendiamo lo Stato di diritto” – Video (Di martedì 20 luglio 2021) “Nessuno si azzardi a dire che il M5s fa una battaglia ideologica sulla Riforma della giustizia. Noi, semplicemente, difendiamo lo Stato di diritto”. Sono le parole di Giuseppe Conte, che ha incontrato i gruppi parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 stelle, in merito alla Riforma della ministra Marta Cartabia. “Con l’attuale proposta del governo verrebbero cancellati migliaia e migliaia di processi. Noi questo non possiamo permetterlo. Se viene meno lo Stato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “siche il M5s fa unasulladella giustizia. Noi, semplicemente,lodi”. Sono le parole di Giuseppe, che ha incontrato i gruppi parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 stelle, in merito alladella ministra Marta. “Con l’attuale proposta del governo verrebbero cancellati migliaia e migliaia di processi. Noi questo non possiamo permetterlo. Se viene meno lodi ...

