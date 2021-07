La Lazio contro lo striscione su Hysaj | il comunicato

Advertising

Gazzetta_it : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - fanpage : Tifosi della Lazio scatenati sui social. Fanno partire l'hastag #iostoconHysaj - fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - Solo_La_Lazio : ?? La Lazio condanna lo striscione contro Hysaj ? Comunicato ufficiale sul sito ? Leggi qui ? - giangi1169 : RT @fanpage: Tifosi della Lazio scatenati sui social. Fanno partire l'hastag #iostoconHysaj -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio contro

Nicola Zingaretti , ex segretario del Partito Democratico e attuale presidente della Regione, si scagliaMatteo Salvini . Lo fa attraverso un'intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera', nella quale il governatore ribadisce che la regola aurea è quella di vaccinare il ...Dopo gli insulti ricevuti,il calciatore è arrivato anche uno striscione dei supporter di estrema destra posizionato sul ponte di Corso Francia che recita: 'Hysaj verme, laè fascista ', ...Arriva un altro comunicato della Lazio sulla vicenda Hysaj: "La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il ...Lazzari sempre fra le riserve. Solidarietà al calciatore della Lazio #ElseidHysaj, insultato sui social e oggetto di un vergognoso striscione per aver cantato Bella Ciao. Martedì 20 Luglio 2021, 00:09 ...