Advertising

SkyTG24 : Covid, Rappuoli: 'Anticorpo monoclonale italiano neutralizza tutte le varianti' - antomos5589 : RT @SkyTG24: Covid, Rappuoli: 'Anticorpo monoclonale italiano neutralizza tutte le varianti' - IFashioned : RT @SkyTG24: Covid, Rappuoli: 'Anticorpo monoclonale italiano neutralizza tutte le varianti' - MaleficaAvita : Arriva l'anticorpo monoclonale italiano che sconfigge tutte le varianti del Covid - TV7Benevento : Covid, Rappuoli: 'Scienza fa uscire da crisi ma in Italia servono fondi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rappuoli

, tra i primi ricercatori italiani a trasferirsi all'estero dopo la laurea a Siena, fa il punto sull'attuale situazione della ricerca nel nostro Paese: "la scienza è importante per la salute ...... per il suo impegno nel campo delle ricerche sugli anticorpi monoclonali , una delle armi più promettenti contro la lotta al. E dunqueannuncia una sorta di bazooka anti. 'Noi ...Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - "In Italia si può lavorare agli stessi ritmi e con la stessa qualità internazionale. Servono strutture dedicate, ci sono mo ...Covid, da un monoclonale italiano una speranza contro tutte le varianti, anche la Delta. A spiegarlo è Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile Ricerca ...