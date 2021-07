Libero De Rienzo: il suo cellulare sequestrato, si indaga sulle ultime ore dell'attore (Di domenica 18 luglio 2021) Il cellulare di Libero De Rienzo è stato sequestrato dai carabinieri su richiesta della Procura di Roma mentre si indaga sulle ultime ore dell'attore. Mentre continuano le indagini sulle ultime ore di vita di Libero De Rienzo la Procura di Roma ha richiesto il sequestro del cellulare dell'attore, trovato privo di vita da un amico nell'appartamento in cui viveva dall'età di 18 anni durante la serata di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021) IldiDeè statodai carabinieri su richiestaa Procura di Roma mentre siore. Mentre continuano le indaginiore di vita diDela Procura di Roma ha richiesto il sequestro del, trovato privo di vita da un amico nell'appartamento in cui viveva dall'età di 18 anni durante la serata di ...

