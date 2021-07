Il palmarès di Cannes: Spike Lee taglia corto, il premio «al femminile», i riconoscimenti «fastidiosi» (Di domenica 18 luglio 2021) Il presidente della giuria Spike Lee voleva tagliare corto: Palma d’oro subito saltando il noiosissimo cerimoniale di rito. E così ha fatto, davanti all’ammutolita platea, rovinando una costosa festa di chiusura dell’edizione 74 che sulle Marches aveva appena «esibito» star arrivare per l’occasione – a cominciare da Sharon Stone. Invano gli altri giurati (Mati Diop, Maggie Gyllenaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Song Kang-ho, Kleber Mendoça Filho) hanno cercato di fermarlo: col microfono in mano Lee … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 luglio 2021) Il presidente della giuriaLee volevare: Palma d’oro subito saltando il noiosissimo cerimoniale di rito. E così ha fatto, davanti all’ammutolita platea, rovinando una costosa festa di chiusura dell’edizione 74 che sulle Marches aveva appena «esibito» star arrivare per l’occasione – a cominciare da Sharon Stone. Invano gli altri giurati (Mati Diop, Maggie Gyllenaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Song Kang-ho, Kleber Mendoça Filho) hanno cercato di fermarlo: col microfono in mano Lee … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : palmarès Cannes Cannes 74, Palma d'oro con gaffe: vince 'Titane' di Julia Ducournau e Spike Lee lo annuncia prima del tempo: 'Mi scuso con tutti' - - > Leggi Anche Cannes 74, Bellocchio quasi in lacrime riceve la Palma d'oro d'onore alla carriera Delusione per Nanni Moretti - Si chiude così una edizione particolare, che è coincisa con il ...

Al Festival di Cannes premiati "Titane" e la Francia A mettere d'accordo tutti in questa edizione "in mascherina" della 74/ma edizione del Festival di Cannes senza troppi picchi è stato un film inaspettato come Titane della trasgressiva e cultrice del corpo Julia Ducournau . Un premio che in un colpo solo premia una regista e la Francia. Un horror - ...

