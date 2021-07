Ucciso in Afghanistan Danish Siddiqui, fotoreporter della Reuters che aveva vinto il premio Pulitzer nel 2018 (Di venerdì 16 luglio 2021) Attraverso le sue fotografie raccontava le storie e i volti delle crisi e dei conflitti nel mondo. Ed è morto nelle terre dell’Afghanistan facendo il proprio mestiere Danish Siddiqui, 38 anni, fotoreporter della Reuters e premio Pulitzer del 2018 per la fotografia con i reportage sulla crisi dei rifugiati Rohingya. Il giornalista, di nazionalità indiana, era ’embedded’ nelle forze afghane dall’inizio di questa settimana, si legge sul sito della Reuters per il quale lavorava dal 2010, e ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Attraverso le sue fotografie raccontava le storie e i volti delle crisi e dei conflitti nel mondo. Ed è morto nelle terre dell’facendo il proprio mestiere, 38 anni,delper la fotografia con i reportage sulla crisi dei rifugiati Rohingya. Il giornalista, di nazionalità indiana, era ’embedded’ nelle forze afghane dall’inizio di questa settimana, si legge sul sitoper il quale lavorava dal 2010, e ...

