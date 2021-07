Simonini | ' Bene il via libera della provincia alla ricostruzione del ponte della Tambura'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simonini Bene

LA NAZIONE

"Ricordo ancora - ha incalzato- gli attacchi ricevuti dalla precedente amministrazione dopo il mio interessamento, tramite puntuali interrogazioni in consiglio provinciale, risultate poi ...... ha continuato l'Assessore Salaris annunciando anche il ritorno in Sardegna, a breve, dell'amministratore delegato di Anas Massimo. Per l'esponente della Giunta Solinas la "nuova stagione di ...“Accogliamo con favore la volontà da parte di Anas di accelerare le manutenzioni sulla rete stradale sarda. Si tratta di una parte degli impresi presi. Restiamo in attesa del piano di assunzioni che d ...