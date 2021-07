Rainbow Six Extraction rimandato di nuovo, ecco quando uscirà (Di venerdì 16 luglio 2021) Tramite il blog ufficiale del team di sviluppo, Ubisoft ha rimandato di nuovo Rainbow Six Extraction, spostando la finestra d’uscita ad un generico gennaio 2022 La pandemia di Coronavirus ha creato ingenti danni anche all’industria dei videogiochi. Non solo sotto il punto di vista dell’organizzazione degli eventi, che ormai da un anno e mezzo a questa parte si sono tutti reinventati sotto forma digitale, ma anche nella gestione dello sviluppo e creazione di hardware e videogiochi. Tantissimi sono stati i titoli rinviati nel corso del 2020, una scia che sembra ovviamente non poter terminare con l’arrivo del 2021. E ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 luglio 2021) Tramite il blog ufficiale del team di sviluppo, Ubisoft hadiSix, spostando la finestra d’uscita ad un generico gennaio 2022 La pandemia di Coronavirus ha creato ingenti danni anche all’industria dei videogiochi. Non solo sotto il punto di vista dell’organizzazione degli eventi, che ormai da un anno e mezzo a questa parte si sono tutti reinventati sotto forma digitale, ma anche nella gestione dello sviluppo e creazione di hardware e videogiochi. Tantissimi sono stati i titoli rinviati nel corso del 2020, una scia che sembra ovviamente non poter terminare con l’arrivo del 2021. E ...

