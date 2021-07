Italia, saldo commerciale in calo a 5,64 miliardi di euro a maggio (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Il saldo commerciale Italiano a maggio 2021 è pari a +5.642 milioni di euro, dato che si confronta con i 5.871 del mese precedente e con i 5.620 del maggio 2020. Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +8.632 milioni (era +6.633 a maggio dello scorso anno). Il saldo commerciale con i Paesi UE è pari a 859 milioni di euro, contro 1 miliardo del mese precedente. Sono i dati che emergono dalle stime dell’Istat per il commercio estero e i prezzi all’import del quinto mese dell’anno. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilno a2021 è pari a +5.642 milioni di, dato che si confronta con i 5.871 del mese precedente e con i 5.620 del2020. Al netto dei prodotti energetici ilè pari a +8.632 milioni (era +6.633 adello scorso anno). Ilcon i Paesi UE è pari a 859 milioni di, contro 1 miliardo del mese precedente. Sono i dati che emergono dalle stime dell’Istat per il commercio estero e i prezzi all’import del quinto mese dell’anno. ...

