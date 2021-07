Green pass già adottato per concerto di Bianca Atzei dal Comune di Arconate nel milanese (Di giovedì 15 luglio 2021) Sulla pagina Facebook del Comune si avverte che per la festa patronale del 26 luglio, ingresso gratuito e con il Certificato verde. Punto tamponi rapidi gratuiti per chi non lo possiede. Accusati di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Sulla pagina Facebook delsi avverte che per la festa patronale del 26 luglio, ingresso gratuito e con il Certificato verde. Punto tamponi rapidi gratuiti per chi non lo possiede. Accusati di ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - gezz72 : @intuslegens Scusate ma come fa Macron a rendere OBBLIGATORIO il PASS per andare nei ristoranti, far la spesa, usar… - val_nos : @Antonio_Tajani @msgelmini @forza_italia Guarda che roba, tutti senza mascherine al chiuso. E poi c’è qualche idiot… -