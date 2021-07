Cane del vicino morde la mano di sua figlia | 44enne ammazza l’animale e lo trascina per strada legato ad un furgone

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Una promessa di vendetta mantenuta“. Così descrive la sua azione in un video l’uomo che ha sparato aldel suodi casa e lo ha poial suondolo peraveva morso ladelladell’uomo. Lui ha ripreso uccisione emento del corpo del poveroparlando di “vendetta”. Siamo a Mazara del Vallo e anche se il video è stato rimosso quasi subito dalla rete, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per uccisione di animale, detenzione illegale di ...

"Una promessa di vendetta mantenuta". Così descrive la sua azione in un video l'uomo che ha sparato al cane del suo vicino di casa e lo ha poi legato al suo furgone trascin ...Uccide, sparandogli, il cane del vicino di casa che aveva morso la mano di sua figlia, e lo trascina per strada legandolo con una corda al suo furgone e posta tutta la sua operazione sui social. Nel ...