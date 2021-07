Convocati Napoli per il ritiro di Dimaro: la lista di Spalletti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Convocati Napoli per il ritiro di Dimaro: tante assenze causa Nazionale ma si vedono già alcuni protagonisti della scorsa stagione Il Napoli ha diramato i Convocati per il ritiro di Dimaro, il primo con Spalletti in panchina. Tante assenze legare ad Euro 2020 ma alcuni protagonisti già presenti: Koulibaly, Manolas, Zielinski e Osimhen presenti dalla prima ora. Portieri: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak. Difensori: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)per ildi: tante assenze causa Nazionale ma si vedono già alcuni protagonisti della scorsa stagione Ilha diramato iper ildi, il primo conin panchina. Tante assenze legare ad Euro 2020 ma alcuni protagonisti già presenti: Koulibaly, Manolas, Zielinski e Osimhen presenti dalla prima ora. Portieri: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak. Difensori: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, ...

