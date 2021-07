Italia-Inghilterra, il VIDEO dell’invasione di campo: gli steward non riescono a fermarlo (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi di panico durante Italia- Inghilterra. Ecco il VIDEO dell’invasione di campo da parte di un tifoso. Le immagini sono pazzesche. Sono immagini che lasciano davvero senza parole quelle riprese… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi di panico durante. Ecco ildida parte di un tifoso. Le immagini sono pazzesche. Sono immagini che lasciano davvero senza parole quelle riprese… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - IneedsyouOned : RT @lastgiuli: bellissimo che l'italia abbia vinto gli europei ma ancora più bello che l'italia abbia vinto gli europei in Inghilterra con… - Bianca34874951 : RT @NicolaPorro: Non solo Donnarumma e Bonucci: ecco che voto diamo a Mattarella, alla Regina e a Più Europa... ?? @GiusDeLorenzo https://t.… -