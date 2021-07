Stromboli, nuova asta per casa rossa di Bergman e Rossellini (Di sabato 10 luglio 2021) Quarto tentativo per vendere all’asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film ‘Stromboli, terra di Dio’ arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l’attrice, poi diventata sua compagna. La prossima asta è stata fissata per il Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 luglio 2021) Quarto tentativo per vendere all’ladidove si amarono Ingride Robertodurante le riprese del film ‘, terra di Dio’ arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l’attrice, poi diventata sua compagna. La prossimaè stata fissata per il

Nuova asta per la casa rossa di Bergman e Rossellini

STROMBOLI (MESSINA) - Quarto tentativo per vendere all'asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film 'Stromboli, terra di Dio' arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l'attrice, poi diventata sua compagna. La prossima asta è stata fissata per il 12 ...

Stromboli, nuova asta per casa rossa di Bergman e Rossellini STROMBOLI, 10 LUG Quarto tentativo per vendere all'asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film 'Stromboli, terra di Dio' arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l'attrice, poi diventata sua compagna. La prossima asta è stata fissata per il 12 ...

Stromboli, nuova asta per casa rossa di Bergman e Rossellini - Cinema Agenzia ANSA Stromboli, nuova asta per casa rossa di Bergman e Rossellini Quarto tentativo per vendere all'asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film 'Stromboli, terra di Dio' arrivato nelle sale cinematog ...

Quarto tentativo per vendere all'asta la casa rossa di Stromboli dove si amarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini durante le riprese del film 'Stromboli, terra di Dio' arrivato nelle sale cinematografiche nel 1950. Fu la prima volta che il regista diresse l'attrice, poi diventata sua compagna. La prossima asta è stata fissata per il 12 ...