Maxi schermi per la finale di Euro 2020 e rischio contagi. A Genova Palazzo Tursi va verso l’obbligo di certificato vaccinale o green pass (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, Roma e diverse altre città non proietteranno in piazza Italia-Inghilterra per i rischi legati alla pandemia. Palazzo Tursi ha annunciato due ritrovi a numero chiuso in piazza De Ferrari e al Porto antico Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, Roma e diverse altre città non proietteranno in piazza Italia-Inghilterra per i rischi legati alla pandemia.ha annunciato due ritrovi a numero chiuso in piazza De Ferrari e al Porto antico

